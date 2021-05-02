Руїс оклигав після нокдауну і здобув перемогу
Від початку бою Руїс прогнозовано зайняв центр рингу. Однак вже в 2 раунді Арреола спіймав Руїса правим ударом через руку і відправив в нокдаун! За кілька секунд до гонгу андердог знову потряс Енді.
До речі Лопес готовий дати реванш Ломаченку
У наступному раунді Арреолі знову вдалося спіймати Руїса. Цього разу Енді "проспав" лівий контрхук, після чого бійці пішли в розмін ударами.
Руїсу вдалося знайти свій темп і він досить швидко перехопив ініціативу. Руїс часто атакував корпус суперника, змусив Арреолу перейти до більш активних дій.
У 8 раунді Арреола пошкодив ліву руку, тому Руїс продовжив навантажувати травмоване місце 40-річного Кріса ветерана. Попри біль Арреола протримався до фінального гонга.