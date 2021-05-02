Руїс оклигав після нокдауну і здобув перемогу

Від початку бою Руїс прогнозовано зайняв центр рингу. Однак вже в 2 раунді Арреола спіймав Руїса правим ударом через руку і відправив в нокдаун! За кілька секунд до гонгу андердог знову потряс Енді.

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У наступному раунді Арреолі знову вдалося спіймати Руїса. Цього разу Енді "проспав" лівий контрхук, після чого бійці пішли в розмін ударами.

Руїсу вдалося знайти свій темп і він досить швидко перехопив ініціативу. Руїс часто атакував корпус суперника, змусив Арреолу перейти до більш активних дій.

У 8 раунді Арреола пошкодив ліву руку, тому Руїс продовжив навантажувати травмоване місце 40-річного Кріса ветерана. Попри біль Арреола протримався до фінального гонга.

Суддівські карти зафіксували перемогу Руїса: 117:110, 118:109 і 118:109. Для Руїса це перший бій з грудня 2019 року, коли він програв Ентоні Джошуа.