Вспомнил бомбардирское дарование: Яремчук забил дебютный гол за Валенсию – видео

Главный тренер Валенсии Рубен Бараха на матч Кубка Испании доверил место в основе Роману Яремчуку. Украинский форвард отблагодарил наставника забитым голом.

Во вторник, 5 декабря, состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании. В одном из них Валенсия на выезде играла против скромной Аросы, пишет 24 Канал.

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"Летучие мыши" быстро открыли счет в матче. Уже на 9-й минуте встречи Роман Яремчук отправил мяч в сетку ворот хозяев поля. Украинец лучше всех сориентировался в штрафной и мощно пробил мимо голкипера.

Видео гола Яремчука