Роман переживает не самый лучший период в своей футбольной карьере. Поэтому следует надеяться, что новый год жизни будет намного лучше для Яремчука, чем предыдущий.

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Поздравил и одновременно подколол именинника

Форвард никак не может вернуть себе чувство гола. Ведь в 9 матчах за Валенсию Яремчук не предпринял никакого результативного действия. По окончании сезона 2023/2024 Роман вернется с аренды в бельгийское Брюгге, которому принадлежит контракт украинца до 30 июня 2026 года.

В свой день рождения Яремчук получил особое поздравление от бывшего форварда сборной Украины и киевского Динамо Артема Милевского. Легенда украинского футбола поздравил Романа из-за своего профиля в инстаграмме.

Похоже, лечение пошло на пользу Милевского, понемногу возвращающегося к обыденной жизни после ужасной депрессии, доведшей его до неузнаваемости. Но благодаря всем неравнодушным и врачам, которым удалось вытащить Артема к нормальной жизни.

Милевский изложил фотографию, на которой видно, что Артем играет в футбольный симулятор командой Яремчука. При этом Артем с юмором поздравил и одновременно поддержал именинника.

Друг, с днем рождения тебя. У меня ты забиваешь. Все будет хорошо. Не обращай внимания,

– подписал фото Милевский.



Милевский остроумно поздравил Яремчука / Скриншот из инстаграмма Артема

Уже 2 декабря у Яремчука будет новый шанс, чтобы открыть счет результативным действиям в футболке Валенсии. В этот день "летучие мыши" будут гостить в Ла Лиге на поле Жироны. Но это будет только в том случае, если главный тренер доверит Роману некоторое время.