21 марта Исландия гостила на поле Израиля и нанесла номинальным хозяевам безжалостное поражение 1:4. Хотя именно израильская сборная первой размочила нули на табло. Еще до перерыва гости не только сравняли счет, но и вышли вперед 1:2.
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Потеря в составе исландцев
Во втором тайме исландцы забили еще дважды и установили окончательный счет 1:4. Хет-трик оформил Альберт Гудмундссон.
Исландия очень уверенно вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024. Уже 26 марта обидчики Израиля сыграют против Украины в матче, где определится участник финальной части чемпионата Европы.
Накануне исландская сборная понесла потери. В ближайшей игре соперник Украины не сможет рассчитывать на 24-летнего левого вингера английского Блэкберна Арнора Сигурдссона.
Футболист травмировался в полуфинале плей-офф против Израиля и не сумел из-за повреждения доиграть матч до финального свистка. Вместо него на поле появился Микаэль Андерсон.
В футболке сборной Исландии Гудмундссон уже провел 31 поединок (2 мяча).
Что известно об Арноре Гудмундссоне
- Начинал свою карьеру в родной стране. После чего поиграл в Швеции, а в 2018 году уехал зарабатывать деньги в Россию, подписав контракт с московским ЦСКА.
- Во враждебной стране поиграл 3 года и уехал в аренду в итальянскую Венецию. Далее в карьере вингера была аренда в Норрчепинг, где он уже ранее выступал.
- Летом 2023-го его арендовал английский Блэкберн. Полноценным футболистом англичан стал 1 января 2024-го года (в статусе свободного агента). Контракт до конца следующего сезона-2024/2025.
- В футболке российского клуба провел 87 матчей (13 голов и 8 ассистов).
- Может играть, как под нападающим, так и на обоих флангах атаки.