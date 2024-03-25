21 марта Исландия гостила на поле Израиля и нанесла номинальным хозяевам безжалостное поражение 1:4. Хотя именно израильская сборная первой размочила нули на табло. Еще до перерыва гости не только сравняли счет, но и вышли вперед 1:2.

Стоит узнать Украинские казаки Реброва или "викинги" из Исландии: у кого больше шансов выйти на Евро-2024

Потеря в составе исландцев

Во втором тайме исландцы забили еще дважды и установили окончательный счет 1:4. Хет-трик оформил Альберт Гудмундссон.

Исландия очень уверенно вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024. Уже 26 марта обидчики Израиля сыграют против Украины в матче, где определится участник финальной части чемпионата Европы.

Накануне исландская сборная понесла потери. В ближайшей игре соперник Украины не сможет рассчитывать на 24-летнего левого вингера английского Блэкберна Арнора Сигурдссона.

Футболист травмировался в полуфинале плей-офф против Израиля и не сумел из-за повреждения доиграть матч до финального свистка. Вместо него на поле появился Микаэль Андерсон.

Обратите внимание! Финал плей-офф отбора на Евро-2024 Украина – Исландия начнется 26 марта в 21:45 (по Киеву). Этот решающий матч в польском Вроцлаве рассудит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.

В футболке сборной Исландии Гудмундссон уже провел 31 поединок (2 мяча).

Что известно об Арноре Гудмундссоне