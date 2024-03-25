21 березня Ісландія гостювала на полі Ізраїлю та нанесла номінальним господарям безжальної поразки 1:4. Хоча саме ізраїльська збірна першою розмочила нулі на табло. Ще до перерви гості не лише зрівняли рахунок, а й вийшли уперед 1:2.

Варто дізнатись Українські козаки Реброва чи "вікінги" із Ісландії: у кого більше шансів вийти на Євро-2024

Втрата у складі ісландців

У другому таймі ісландці забили ще двічі та встановили остаточний рахунок 1:4. Хет-трик оформив Альберт Гудмундссон.

Ісландія дуже впевнено вийшла у фінал плей-оф відбору на Євро-2024. Вже 26 березня кривдники Ізраїлю зіграють проти України у матчі, де визначиться учасник фінальної частини чемпіонату Європи.

Напередодні ісландська збірна зазнала втрати. У найближчій грі суперник України не зможе розраховувати на 24-річного лівого вінгера англійського Блекберна Арнора Сігурдссона.

Футболіст травмувався у півфіналі плей-оф проти Ізраїлю та не зумів через ушкодження дограти матч до фінального свистка. Замість нього на полі з'явився Мікаель Андерсон.

Зверніть увагу! Фінал плей-оф відбору на Євро-2024 Україна – Ісландія розпочнеться 26 березня о 21:45 (за Києвом). Цей вирішальний матч у польському Вроцлаві розсудить французька бригада арбітрів на чолі з Клеманом Тюрпеном.

У футболці збірної Ісландії Гудмундссон вже провів 31 поєдинок (2 м'ячі).

Що відомо про Арнора Гудмундссона