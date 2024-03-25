21 березня Ісландія гостювала на полі Ізраїлю та нанесла номінальним господарям безжальної поразки 1:4. Хоча саме ізраїльська збірна першою розмочила нулі на табло. Ще до перерви гості не лише зрівняли рахунок, а й вийшли уперед 1:2.
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Втрата у складі ісландців
У другому таймі ісландці забили ще двічі та встановили остаточний рахунок 1:4. Хет-трик оформив Альберт Гудмундссон.
Ісландія дуже впевнено вийшла у фінал плей-оф відбору на Євро-2024. Вже 26 березня кривдники Ізраїлю зіграють проти України у матчі, де визначиться учасник фінальної частини чемпіонату Європи.
Напередодні ісландська збірна зазнала втрати. У найближчій грі суперник України не зможе розраховувати на 24-річного лівого вінгера англійського Блекберна Арнора Сігурдссона.
Футболіст травмувався у півфіналі плей-оф проти Ізраїлю та не зумів через ушкодження дограти матч до фінального свистка. Замість нього на полі з'явився Мікаель Андерсон.
У футболці збірної Ісландії Гудмундссон вже провів 31 поєдинок (2 м'ячі).
Що відомо про Арнора Гудмундссона
- Розпочинав свою кар'єру у рідній країні. Після чого пограв у Швеції, а у 2018-му році поїхав заробляти гроші у Росію, підписавши контракт із московським ЦСКА.
- У ворожій країні пограв 3 роки та поїхав в оренду в італійську Венецію. Далі у кар'єрі вінгера була оренда у Норрчепінг, де він вже раніше виступав.
- Влітку 2023-го його орендував англійський Блекберн. Повноцінним футболістом англійців став 1 січня 2024-го року (у статусі вільного агента). Контракт до кінця наступного сезону-2024/2025.
- У футболці російського клубу провів 87 матчів (13 голів та 8 асистів).
- Може грати, як під нападником, так і на обох флангах атаки.