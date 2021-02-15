Арнольд Шварценеггер отреагировал на смерть Юрия Власова – олимпийского чемпиона из Украины
Американский актер, бодибилдер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер опубликовал сообщение, которое он посвятил Юрию Власову. Олимпийскому чемпиону по тяжелой атлетике, родившийся в Макеевке, умер 13 февраля.
Источник:твиттер Арнольда Шварценеггера
Арнольд Шварценеггер назвал Юрия Власова человеком, который вдохновил его, когда он сам начал заниматься спортом. Это было еще в 1961 году. За год до этого, в 1960 году, Власов стал олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике.
Напомним Был кумиром для Шварценеггера: умер олимпийский чемпион из Украины Юрий Власов
"Юрий Власов учил всех нас, что "невозможно" – это только слово. Он был первым человеком, который толкнул 200 килограммов. Он вдохновил меня, когда я встретил его как молодого атлета в 1961 году. Именно из-за таких людей, как он, я отказываюсь называть себя человеком, который сделал себя сам", – написал Шварценеггер.
По словам актера, больше всего во Власове его поразило то, что он был не только тяжеловесом, но и замечательным мыслителем.
"Он говорил о поэзии и политике, как профессор, и носил с собой больше книг, чем весов. Он сказал мне, что сила тела – это ничто по сравнению с силой ума. Он был одним из самых сильных людей в мире, и он верил, что настоящая сила происходит от слов. Он был действительно единственным в своем роде, и я надеюсь, каждый из нас может найти вдохновение в его истории. Мне повезло его знать, и я буду очень скучать по нему", – написал Шварценеггер.
Что известно о Юрии Власове
- Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года в Макеевке, что в Донецкой области.
- За свою жизнь установил 31 рекорд в тяжелом весе.
- Четыре раза становился чемпионом мира.
- В 1960 году победил на Олимпиаде в Риме. В 1964 году стал серебряным призером, уступив другому украинскому тяжеловесу Леониду Жаботинскому.
- В 1959 году начал заниматься литературной деятельностью. Также занимался общественной и политической деятельностью.
- Умер 13 февраля 2021 года в Москве.
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