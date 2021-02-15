Американский актер, бодибилдер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер опубликовал сообщение, которое он посвятил Юрию Власову. Олимпийскому чемпиону по тяжелой атлетике, родившийся в Макеевке, умер 13 февраля.

Арнольд Шварценеггер назвал Юрия Власова человеком, который вдохновил его, когда он сам начал заниматься спортом. Это было еще в 1961 году. За год до этого, в 1960 году, Власов стал олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике.

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"Юрий Власов учил всех нас, что "невозможно" – это только слово. Он был первым человеком, который толкнул 200 килограммов. Он вдохновил меня, когда я встретил его как молодого атлета в 1961 году. Именно из-за таких людей, как он, я отказываюсь называть себя человеком, который сделал себя сам", – написал Шварценеггер.

По словам актера, больше всего во Власове его поразило то, что он был не только тяжеловесом, но и замечательным мыслителем.

"Он говорил о поэзии и политике, как профессор, и носил с собой больше книг, чем весов. Он сказал мне, что сила тела – это ничто по сравнению с силой ума. Он был одним из самых сильных людей в мире, и он верил, что настоящая сила происходит от слов. Он был действительно единственным в своем роде, и я надеюсь, каждый из нас может найти вдохновение в его истории. Мне повезло его знать, и я буду очень скучать по нему", – написал Шварценеггер.

Yuri Vlasov taught all of us that “impossible” is just a word. He was the first person to clean and jerk 200KG, and he inspired me when I met him as a young lifter in 1961. It is because of people like him that I refuse to call myself self-made. 1/ pic.twitter.com/K4qGV0rzEz — Arnold (@Schwarzenegger) February 15, 2021

Что известно о Юрии Власове