Арнольд Шварценеггер відреагував на смерть Юрія Власова – олімпійського чемпіона з України
Американський актор, бодибілдер та колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер опублікував повідомлення, яке він присвятив Юрію Власову. Олімпійський чемпіон з важкої атлетики, який народився в Макіївці, помер 13 лютого.
Джерело:твіттер Арнольда Шверценеггера
Арнольд Шверценееггер назвав Юрія Власова людиною, яка надихнула його, коли він сам почав займатися спортом. Це було ще у 1961 році. За рік до цього, у 1960 році, Власов став олімпійським чемпіоном з важкої атлетики.
Нагадаємо Був кумиром для Шварценеггера: помер олімпійський чемпіон з України Юрій Власов
"Юрій Власов навчав усіх нас, що "неможливо" – це лише слово. Він був першою людиною, яка штовхнула 200 кілограмів. Він надихнув мене, коли я зустрів його як молодий атлет в 1961 році. Саме через таких людей, як він, я відмовляюся називати себе людиною, яка зробила себе сама", – написав Шварценеггер.
За словами актора, найбільше у Власові його вразило те, що він був не лише важкоатлетом, але й чудовим мислителем.
"Він говорив про поезію та політику, як професор, і носив із собою більше книг, ніж ваг. Він сказав мені, що сила тіла – це ніщо в порівнянні з силою розуму. Він був одним із найсильніших людей у світі, і він вірив, що справжня сила походить від слів. Він був справді єдиним у своєму роді, і я сподіваюся, кожен з нас може знайти натхнення в його історії. Мені пощастило його знати, і я буду дуже скучати за ним", – написав Шварценеггер.
Що відомо про Юрія Власова
- Юрій Власов народився 5 грудня 1935 року у Макіївці, що в Донецькій області.
- За своє життя встанови 31 рекорд у важкій вазі.
- Чотири рази ставав чемпіоном світу.
- У 1960 році переміг на Олімпіаді в Римі. У 1964 році став срібним призером, поступившись іншому українському важкоатлету Леоніду Жаботинському.
- У 1959 році почав займатися літературною діяльністю. Також займався громадською та політичною діяльністю.
- Помер 13 лютого 2021 року у Москві.
Поділитися новиною