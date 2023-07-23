Клуб Миколенко подписал игрока сборной Нидерландов, который еще зимой некрасиво отказал Эвертону

23 июля 2023, 18:16
Читати новину українською

Источник:

сайт Эвертона

"Ириски" усилили состав с помощью забивного форварда Вильярреала. Полгода назад аренда сорвалась из-за желания футболиста перебраться в Тоттенхэм.

В прошлом сезоне Эвертон едва смог спастись от вылета из АПЛ. Команда Виталия Миколенко заняла 17-е место, опередив зону понижения в классе всего на два очка.

По теме 28 футболистов отправились, а он – нет: Миколенко не полетел с Эвертоном на тренировочный сбор

Несмотря на это, "ириски" пока не слишком активны на трансферном рынке. К этому дню клуб подписал только универсального защитника Эшли Янга, который должен стать конкурентом Миколенко.

Теперь же команда Дайча усилила нападение. Мерсисайдцы объявили о подписании форварда сборной Нидерландов Арно Данжумы. Нападающий Вильярреала выступит на правах годовой аренды.

26-летний игрок выбрал для себя 10-й номер. К слову, зимой Эвертон почти согласовал аренду Арно с испанским клубом, но в последний момент Данжума отказал "ирискам" и перешел в Тоттенхэм.

Читайте также "В шесть до меня добивался друг мамы": сложное прошлое нераскрытого таланта, потерявшего карьеру

История Арно Данжумы

  • Уроженец нигерийского Лагоса является питомцем ПСВ, однако за взрослую команду эйндховенцев Данжума не сыграл ни матча.
  • Позже форвард выступал за Неймеген, Брюгге, Борнмут и Вильярреал
  • Вместе с бельгийцами нападающий выиграл Суперкубок Бельгии, а в составе Вильярреала дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
  • Также форвард уже сыграл 8 матчей со сборную Нидерландов, забив два гола.
  • В прошлом сезоне Арно провел полгода в испанской команде, а еще полгода – в Тоттенхэме
  • На счету игрока 29 матчей и 8 голов
  • Контракт с Вильярреалом действителен до 2026 года.
Автор: Анатолій Дерека