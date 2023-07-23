В прошлом сезоне Эвертон едва смог спастись от вылета из АПЛ. Команда Виталия Миколенко заняла 17-е место, опередив зону понижения в классе всего на два очка.

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Несмотря на это, "ириски" пока не слишком активны на трансферном рынке. К этому дню клуб подписал только универсального защитника Эшли Янга, который должен стать конкурентом Миколенко.

Теперь же команда Дайча усилила нападение. Мерсисайдцы объявили о подписании форварда сборной Нидерландов Арно Данжумы. Нападающий Вильярреала выступит на правах годовой аренды.

26-летний игрок выбрал для себя 10-й номер. К слову, зимой Эвертон почти согласовал аренду Арно с испанским клубом, но в последний момент Данжума отказал "ирискам" и перешел в Тоттенхэм.

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История Арно Данжумы