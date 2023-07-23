Минулого сезону Евертон ледь зміг врятуватися від вилоту з АПЛ. Команда Віталія Миколенка посіла 17 місце, випередивши зону пониження в класі всього на два очки.

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Попри це "іриски" поки не надто активні на трансферному ринку. До цього дня клуб підписав лише універсального захисника Ешлі Янга, який має стати конкурентом Миколенка.

Тепер же команда Дайча посилила напад. Мерсисайдці оголосили про підписання форварда збірної Нідерландів Арно Данжуми. Нападник Вільярреала виступатиме на правах річної оренди.

26-річний гравець обрав для себе 10 номер. До слова, що взимку Евертон майже узгодив оренду Арно з іспанським клубом, але в останній момент Данжума відмовив "ірискам" та перейшов у Тоттенхем.

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Історія Арно Данжуми