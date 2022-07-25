Украинская чемпионка по прыжкам в воду посвятила "золото" крещеному, погибшему на войне
Источник:фейсбук Анны Арнаутовой
Сборная Украины триумфально выступила на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду. Национальная команда завоевала восемь (4-0-4) медалей на турнире.
Арнаутова: Победы я посвящаю родному крестному
Из них две золотые награды на счету Анны Арнаутовой. Спортсменка посвятила свои победы своему крещеному, погибшему на войне.
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"Вот и завершился мой последний чемпионат Европы среди юниоров. Свои победы я посвящаю родному крестному Александру Шарому, который защищал нашу землю и погиб во время бомбардировки со стороны россии.
Это ощущение, когда ты соревнуешься не только за то, чтобы быть лучше, но ради того, чтобы твой гимн и твоя страна были услышаны. Сколько было пройдено, даже моменты между жизнью и смертью… мы со всем справились! Спасибо своей семье за поддержку – вы моя опора.
Я очень благодарна всему тренерскому штабу, особенно моему наставнику Илье Кваши за то, что дал возможность продолжать бороться на спортивном фронте, поддерживал и научил верить в себя", – написала атлетка.
Скандал с главным тренером
- Национальная сборная Украины по прыжкам в воду написала открытое письмо Министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту. Спортсмены обратились с жалобой по поводу главного тренера команды Ильи Кваши.
- Спортсмены отмечают, что наставник прибегает к угрозам и унижению.
- Следует отметить, что Арнаутова поддержала тренера, против которого ведется борьба в Федерации прыжков в воду. Кроме того, она не подписала обращение спортсменов с жалобами на Квашу.