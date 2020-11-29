В ночь с 28 на 29 ноября в Лас-Вегасе состоялся большой вечер MMA UFC on ESPN 18. Американка Джина Мазани встретилась с Рейчел Остович.

Бойцы вышли в клетку в предварительном карди шоу. Поединок в легком весе завершился эффектной победой Джины Мазани, пишет 24 канал.

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Эффектный нокаут

Ее прозвище "Опасная" полностью соответствует ее стилю борьбы на канвасе. С первых секунд американки присматривались друг к другу, а уже в третьем раунде бой был завершен. Мазани удалось выполнить мидл-кик. После такого удара Остович упала от боли на канвас.

Рефери в ту же секунду завершил драку и сигнализировал о техническом нокауте. Со стороны было очень больно смотреть на лежащую Рейчел.

Эта победа стала 7-й для Мазани при 4 поражениях. Для Остович это уже шестое поражение при 4 триумфах.

Кто такая Джина Мазани? Американская женщина-боец по смешанным единоборствам, бывшая фигуристка. В 18 лет впервые вышла на боксерский ринг, а уже впоследствии перешла в MMA. По приходу в UFC сразу установила рекорд из четырех побед.

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