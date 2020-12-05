У Сінгапурі відбувся турнір ONE Championship: BIG BANG. Кікбоксер Марат Григорян побував у нокдауні, але зумів встояти та нокаутувати росіянина Івана Кондратьєва.

Ефективний поєдинок показали бійці, хоча й провели на канвасі лише два раунди. Обидва спортсмени показували достатньо однаковий бійцівський рівень, але переможцем став вірменин Марат Григорян, пише 24 канал.

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Міцний горішок з Вірменії

Вже у першому раунді боєць з Вірменії побував у нокдауні після потужного пропущеного удару у голову. Але Григорян виявився "міцним горішком" та зміг продовжити бій.

Вже у наступного другому раунді вірменин взяв ініціативу на себе та пішов у атаку. Потужний лівий потрапив прямо у печінку росіянина Івана Кондратьєва. Після такого удару боєць з Росії опинився у нокауті. Суддя без вагань сигналізував про завершення сутички.

Хто такий Марат Григорян? Вірменський кікбоксер, який виступає у легкій вазі та є чинним чемпіоном у цій ваговій категорії. Відомий своїм агресивним стилем та нокаутами. З літа 2020 року очолив рейтинг найкращих бійців за версією Combat Press. наприкінці серпня того ж року підписав контракт з UFC.

Для вірменина ця перемога стала вже 22-ю при 8 поразках у кар'єрі, а у UFC – дебютний успіх. Російський боєць зазнав 5 поразки. Загалом у його активі є 20 звитяг.