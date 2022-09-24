В истории национальная команда встречалась с командой Армении 9 раз. Преимущество в этих поединках – на стороне украинцев: наша команда одержала 6 побед, а еще 3 игры закончились вничью.

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Главный тренер Александр Петраков определился с заявкой на матч против Армении. Среди всех футболистов, которые находятся в расположении национальной команды, в игре не примет участие Эдуард Сарапий.

Напомним, что игрок Днепра-1 был вызван после встречи с Шотландией.

Заявка сборной Украины

Вратари: Евгений Волынец, Дмитрий Резник, Андрей Лунин;

Защитники: Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Даниил Игнатенко, Александр Пихаленок;

Нападающие: Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Михаил Мудрик, Артем Довбык, Виктор Цыганков, Александр Зубков.

Обратите внимание! Матч Армения – Украина состоится в субботу, 24 сентября. Начало встречи в 16.00.