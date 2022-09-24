У своїй історії національна команда зустрічалася з командою Вірменії 9 разів. Перевага в цих двобоях – на боці українців: наша команда здобула 6 перемог, а ще 3 гри закінчилися внічию.

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Головний тренер Олександр Петраков визначився з заявкою на матч проти Вірменії. Серед усіх футболістів, які перебувають у розташуванні національної команди, в грі не візьме участь Едуард Сарапій.

Нагадаємо, що гравець Дніпра-1 було довикликано після зустрічі з Шотландією.

Заявка збірної України

Воротарі: Євген Волинець, Дмитро Різник, Андрій Лунін;

Захисники: Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Данило Ігнатенко, Олександр Піхальонок;

Нападники: Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Михайло Мудрик, Артем Довбик, Віктор Циганков, Олександр Зубков.

Зверніть увагу! Матч Вірменія – Україна відбудеться у суботу, 24 вересня. Початок зустрічі о 16:00.