Армяне растоптаны: кто стал лучшим игроком Украины в победном матче Лиги наций

Сборная Украины смогла реабилитироваться в глазах болельщиков за поражение от Шотландии (3:0) в Лиге наций. "Сине-желтые" наколотили в ворота Армении пять голов.

И это не Ярмоленко или Мудрик

Александр Петракова выпустил совсем другой состав, если сравнивать его с предыдущей игрой против Шотландии. И это принесло результат. Первая часть игры закончилась минимальной победой Украины 0:1 благодаря голу от Александра Тимчика.

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После перерыва голкипер Армении еще четырежды вынимал мяч из сетки своих владений. Авторами голов стали – Александр Зубков, дубль в активе Артема Довбика, а точку в игре поставил Даниил Игнатенко. Для Данилы это дебютный мяч в футболке главной команды страны.

Украина сокрушила армян со счетом 0:5.

По данным статистического портала WhoScored, лучшим игроком матча стал игрок сборной Украины Игнатенко. Игру Даниила оценили очень высоко – 9.3 балла.

Чуть хуже оценка у автора дубля Довбика и Тимчика, размочившего нули на табло – по 8.6.

В составе соперника лучшим стал Тигран Барсегян – 6.6.



Армения – Украина: оценки игроков за матч / Скриншот из WhoScored

Следующий матч "сине-желтые" сыграют 27 сентября против Шотландии. Это будет ключевой поединок в борьбе за первое место в группе. Ведь Украина уступает шотландцам два очка.