Армения – Украина 0:5
Голы: Тимчик, 22, Зубков, 57, Довбык, 69, 84, Игнатенко, 81
Украинская сборная вышла на футбольный стадион в Армянях в совершенно новом и экспериментальном составе. Александр Петраков выставил новую одиннадцатку, если поувернять с предыдущей игрой против Шотландии (3:0), пишет 24 канал.
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И это принесло результат. Пять голов влетело в ворота армян. Андрей Лунин не пропустил ни одного. Украина реабилитировалась в глазах болельщиков после разгрома от шотландцев. 0:5 – убедительная победа "сине-желтых" над армянами.
Украинцы продолжают идти вторыми в группе, уступая два очка Шотландии, которая дома вырвала победу в Ирландии (2:1).
Армения – Украина: видеообзор матча
Шотландия – Ирландия 2:1
Голы: Хендри, 49, Кристи, 82 (п) – Иган, 18
Шотландия – Ирландия: видеообзор матча
Чехия – Португалия 0:4
Голы: Далот, 33, 52, Фернандеш, 45, Жота, 82
Чехия – Португалия: видеообзор матча
Испания – Швейцария 1:2
Голы: Альба, 55 – Аканджи, 21, Эмболо, 58
Испания – Швейцария: видеообзор матча
Израиль – Албания 2:1
Голы: Вайссман, 46, Барибо, 90 – Узуни, 88
Израиль – Албания: видеообзор матча
Словения – Норвегия 2:1
Голы: Шпорар, 69, Шешко, 81 – Холланд, 47
Словения – Норвегия: видеообзор матча
Сербия – Швеция 4:1
Голы: Митрович, 18, 45, 48, Лукич, 70 – Клаэссон, 15
Сербия – Швеция: видеообзор матча
Северная Ирландия – Косово 2:1
Голы: Уит, 82, Мадженнис, 90 – Муричи, 58
Северная Ирландия – Косово: видеосмотр матча
Кипр – Греция 1:0
Гол: Ционис, 18
Кипр – Греция: видеообзор матча