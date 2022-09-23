Яремчук: То, что было уже история

Первую тренировку "сине-желтые" провели под проливным дождем. Александр Петраков заметил, что это наказание за поражение. К общей группе в Ереване присоединились голкипер Евгений Волынец, пропустивший прошлый матч из-за отсутствия британской визы, и левый защитник Виталий Миколенко, восстановившийся от несерьезной травмы.

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Также к команде в Армении присоединится футболист Днепра-1 Эдуард Сарапий, до этого находившийся в резервном списке.

Роман Яремчук прокомментировал прилет в Армению, где украинскую сборную ждет матч против местной сборной в Лиге наций. Нападающий, недавно перешедший из Бенфики в Брюгге, отметил сложный перелет из Глазго. Из-за чего команда провела бессонную ночь, но дождь в Ереване освежил и заставил игроков сборной проснуться.

Форвард уверен, что в их группе ничего не решено. Украина не потеряла шансы на первое место в группе, хотя после поражения Шотландией (3:0) опустилась на вторую позицию. Отставание команды Петракова от лидера составляет два очка.

Теперь команде предстоит провести качественный тренировочный процесс перед следующей игрой.

То, что было уже история, нужно готовиться к следующим играм, у нас есть все шансы занять первое место. Все начинается с тренировки, если ты хорошо тренируешься, значит, играет лучше,

– сказал Яремчук.

Напомним, что Яремчук вышел на замену в игре против Шотландии вместо Артема Довбика и был почти незаметен.

К слову. Следующий матч Украины против Армении состоится 24 сентября. Стартовый свисток судьи раздастся в 16:00 по Киеву. После чего "сине-желтые" прилетят в Краков, где 27 сентября примут Шотландию.