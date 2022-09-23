Яремчук: Те, що було вже історія

Перше тренування "синьо-жовті" провели під проливним дощем. Олександр Петраков зауважив, що це покарання за поразку. До загальної групи у Єревані приєднались голкіпер Євген Волинець, який пропустив минулий матч через відсутність британської візи, та лівий захисник Віталій Миколенко, який відновився від несерйозної травми.

Цікаво дізнатись Скаути відвідали матч Шотландія – Україна у Лізі націй: хто з українців потрапив під приціл АПЛ

Також до команди у Вірменії приєднається футболіст Дніпра-1 Едуард Сарапій, який до цього був у резервному списку.

Роман Яремчук прокоментував приліт у Вірменію, де на українську збірну чекає матч проти місцевої збірної у Лізі націй. Нападник, який нещодавно перейшов із Бенфіки у Брюгге, відзначив складний переліт із Глазго. Через що команда провела безсонну ніч, але дощ у Єревані дещо освіжив та змусив гравців збірної прокинутись.

Форвард впевнений, що у їх групі ще нічого не вирішено. Україна не втратила шанси на перше місце у групі, хоча після поразки від Шотландії (3:0) опустилась на другу позицію. Відставання команди Петракова від лідера складає два очки.

Тепер команді потрібно провести якісний тренувальний процес перед наступною грою.

Те, що було вже історія, потрібно готуватися до наступних ігор, у нас є всі шанси зайняти перше місце. Все починається з тренування, якщо ти добре тренуєшся, отже, грає краще,

– сказав Яремчук.

Нагадаємо, що Яремчук вийшов на заміну у грі проти Шотландії замість Артема Довбика та був майже непомітним.

До слова. Наступний матч України проти Вірменії відбудеться 24 вересня. Стартовий свисток судді пролунає о 16:00 за Києвом. Після чого "синьо-жовті" прилетять у Краків, де 27 вересня приймуть Шотландію.