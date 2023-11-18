Армения – Уэльс 1:1

Голы: Селараян, 5 – Тикнизян, 45+2 (автогол)

В квалификации чемпионата Европы-2024 проходят решающие матчи. 13 команд-участниц турнира в Германии уже известны, осталось определить еще одиннадцать, пишет 24 канал.

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Почти до последнего на одну из путевок претендовала сборная Армении, возглавляемая экстренером сборной Украины Александром Петраков. Кавказская сборная начала путь с поражения в Турции, но в следующих трех играх завоевала семь очков.

Команду существенно подкосило неожиданное поражение от Латвии в октябре, но победы над Уэльсом и Хорватией в ноябре позволили бы выйти на Евро. К трем очкам в игре с валлийцами подопечные Петракова были близки.

На старте встречи Селараян эффектным ударом вывел Армению вперед, но под занавес первого тайма хозяев подвел Тикнизян. Игрок московского Локомотива срезал мяч в свои ворота после аута от Уэльса.

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В конце концов, именно этот автогол не позволил армянам одержать победу над "драконами" (1:1). Этот результат окончательно лишил команды Петракова шансов квалифицироваться на Евро-2024, ведь в параллельной игре Хорватия одолела Латвию (2:0).

Кавказцы отстают от бронзового призера ЧМ-2022 на пять очков, тогда как Уэльс – на два. В последнем туре хорваты примут армян, а валлийцы будут играть дома с Турцией. При равном количестве очков преимущество будет на стороне британской сборной.

Видеообзор матча Армения – Уэльс: