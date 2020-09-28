Федерація футболу Вірменії вирішила перенести усі футбольні матчі в країні до кінця воєнного стану. В країні військовий конфлікт з Азербайджаном у Нагірному Карабасі.

Про перенесення всіх матчів чемпіонату Вірменії повідомляє офіційний сайт клубу "Арарту" з посиланням на лист від Відділу організації та проведення змагань Федерації футболу Вірменії. У повідомленні вказано, що всі матчі чемпіонату перенесенні до кінця воєнного стану в країні.

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При цьому на сайті Федерації футболу Вірменії повідомлення про перенесення матчів немає. Натомість там є повідомлення про перенесення матчу "Аратат-Вірменія" проти "П'юніка", який був запланований на понеділок, 28 вересня. Причиною названо те, що чемпіон Вірменії 1 жовтня повинен зіграти матч кваліфікації Ліги Європи проти "Црвени Звезди".

Відзначимо, що за "Арарат-Вірменія" виступає українець Сергій Вакуленко. Саме він вивів команду у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. захисник у двох матчах поспіль забивав переможні голи у екстратаймі. Споачтку він це зробив у матчі проти "Фоли" з Люксембургу, забивши на 113-й хвилині. А у матчі проти "Цельє" його гол на 111-й хвилині став єдиним у матчі.