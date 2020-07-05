У Вірменії 20 українців отримали довічну дискваліфікацію у футболі: серйозна причина
У Першій лізі Вірменії відбувся гучний футбольний скандал через договірні матчі. 45 представників футболу дискваліфікували, із них половину склали українські легіонери.
Федерація футболу Вірменії винесла рішення щодо зупинки Першої ліги і дискваліфікації кількох гравців через договірні поєдинки. Зокрема, під роздачу потрапили клуби "Арагац", "Торпедо", "Масіс", "Локомотив" та "Єреван". Дискваліфікували 58 осіб, з них 45 отримали довічну заборону для занять у футбол, повідомляє ФФВ.
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Договірні матчі
Половиною цих гравців є футболісти з України – 25 українців. 20 українських спортсменів отримали довічну дискваліфікацію.
Серед найбільш відомих українських легіонерів у Вірменії можна відзначити Олега Гуменюка, який раніше грав за "Чорноморець", "Таврію" та "Волинь", Сергія Литовченка із "Арсеналу", Тимофія Шеремету, який за кольори запорізького "Металурга".
Довічно дискваліфіковані українці
- Євген Захарченко ("Агробізнес").
- Ігор Биковський ("Маріуполь").
- Артем Пилипенко ("Арсенал").
- Ілля Ходулях ("Гірник").
- Сергій Дячук ("Дніпро").
- Дмитро Копитов ("Сталь").
- Антон Антошин ("Сталь")
- Ярослав Ясницький ("Агробізнес").
- Анатолій Пісковець (екстренер "Волині").
- Богдан Суходуб ("Маріуполя").
- Дмитро Клімаков ("Металіста-1925").
- Ілля Глушицький ("Говерли").
- Євген Коняшин ("Арсенал").
- Максим Дробний (власник вірменського "Локомотива").
- Єгор Луговий ("Суми").
- Ростислав Козар (власник вірменського "Арагац").
- Юрій Окул (тренер вірменського "Арагац").
На один рік дискваліфікації отримали Мирослав Діда ("Волинь") та Дмитро Михайленко ("Чорноморець").
На три роки дискваліфікували Михайла Попова ("Чорноморець"), Олексія Бондаренко ("Реал Фарм") і Микиту Філатова ("Олімпік").