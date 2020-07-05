У Першій лізі Вірменії відбувся гучний футбольний скандал через договірні матчі. 45 представників футболу дискваліфікували, із них половину склали українські легіонери.

Федерація футболу Вірменії винесла рішення щодо зупинки Першої ліги і дискваліфікації кількох гравців через договірні поєдинки. Зокрема, під роздачу потрапили клуби "Арагац", "Торпедо", "Масіс", "Локомотив" та "Єреван". Дискваліфікували 58 осіб, з них 45 отримали довічну заборону для занять у футбол, повідомляє ФФВ.

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Договірні матчі

Половиною цих гравців є футболісти з України – 25 українців. 20 українських спортсменів отримали довічну дискваліфікацію.

Серед найбільш відомих українських легіонерів у Вірменії можна відзначити Олега Гуменюка, який раніше грав за "Чорноморець", "Таврію" та "Волинь", Сергія Литовченка із "Арсеналу", Тимофія Шеремету, який за кольори запорізького "Металурга".

Довічно дискваліфіковані українці

Євген Захарченко ("Агробізнес").

Ігор Биковський ("Маріуполь").

Артем Пилипенко ("Арсенал").

Ілля Ходулях ("Гірник").

Сергій Дячук ("Дніпро").

Дмитро Копитов ("Сталь").

Антон Антошин ("Сталь")

Ярослав Ясницький ("Агробізнес").

Анатолій Пісковець (екстренер "Волині").

Богдан Суходуб ("Маріуполя").

Дмитро Клімаков ("Металіста-1925").

Ілля Глушицький ("Говерли").

Євген Коняшин ("Арсенал").

Максим Дробний (власник вірменського "Локомотива").

Єгор Луговий ("Суми").

Ростислав Козар (власник вірменського "Арагац").

Юрій Окул (тренер вірменського "Арагац").

На один рік дискваліфікації отримали Мирослав Діда ("Волинь") та Дмитро Михайленко ("Чорноморець").

На три роки дискваліфікували Михайла Попова ("Чорноморець"), Олексія Бондаренко ("Реал Фарм") і Микиту Філатова ("Олімпік").