Удинезе – Наполи 1:1

Голы: Ловрич, 13 – Осимхен, 53.

В чемпионате Италии подошел к завершению 33-й тур Серии А, пишет 24 канал.. Еще на выходных Наполи мог официально оформить чемпионство, но не смог переиграть Салернитану.

По теме В Серии А горячая драка за Лигу чемпионов: разбираемся, кто будет представлять Италию в турнире

Впрочем, этот вопрос был уже де-факто решен, ведь за шесть туров до финиша подопечные Спаллетти опережали Лацио на 18 очков. То есть, даже ничья в гостевой игре с Удинезе делала бы неаполитанцев чемпионами де-юре.

Удовлетворились ничьей

Однако игра с первых минут ушла не по плану гостей. На 13 минуте Удинезе открыл счет, Ловричу дали пробить с угла площадки и тот точно отправил мяч в девятку ворот Мерета.

Наполи смог выровнять игру поближе к перерыву, а уже в начале второго тайма сравнял счет. После подачи углового и дальнего удара под мяч бросился защитник Удинезе. Впрочем, первым на добивании был Осимхен, пробивший Сильвестри.

Похоже, что неаполитанцы решили этим довольствоваться. У них было несколько моментов до конца игры, чтобы вырвать победу, но в конце концов финальный свисток зафиксировал ничью и чемпионство подопечных Спаллетти.

Читайте также Жирона в еврокубковой зоне: Цыганков помог команде одолеть прямого конкурента – видеообзор игры

Третье Скудетто

За пять туров в финиш Наполи опережает Лацио на 16 баллов. Для "партенопей" это только третье в истории Скудетто в истории. Первые два команда получила более 30 лет назад – в 1987-м и 1990-м.

Тогда за неаполитанцев феерил невероятный Диего Марадона, ушедший из жизни два с половиной года назад. В общем, для Наполи это 12-й трофей в истории. Кроме трех чемпионств, клуб 6 раз выигрывал Кубок Италии, дважды – Суперкубок страны и однажды – Кубок УЕФА.

Видеообзор матча Удинезе – Наполи: