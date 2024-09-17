Во вторник, 17 марта, ушел в мир иной чемпион Украины по боксу Аркадий Карцан. Печальную весть сообщила Федерация бокса Украины.

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Мечтал стать олимпийским чемпионом

Последние три дня Аркадий находился в коме. 17 сентября у спортсмена остановилось сердце. Причины смерти боксера не сообщаются.

"С огромной грустью сообщаем о том, что сегодня из жизни ушел член национальной сборной Украины по боксу – Аркадий Карцан. Три дня Аркадий находился в коме и сегодня стало известно, что его сердце остановилось в 25-летнем возрасте.

Такой жажды побед, которое было у этого парня не найти, он мечтал стать олимпийским чемпионом и много ради этого работал. Боксерская семья выражает свои искренние соболезнования семье Аркадия! Покойся с миром, чемпион! Мы всегда будем тебя помнить!", – говорится в сообщении ФБУ.

Что известно об Аркадии Карцане

25-летний боксер в 2023 году был чемпионом Украины в весовой категории до 92 килограммов.

На внутренних соревнованиях он представлял Хмельницкую область и выступал за спортивный клуб Авангард из Хмельницкого.

Выступал за сборную Украины на Европейских играх 2023.

Карцан имел звание мастера спорта международного класса по боксу.

Ранее мы сообщали, что на фронте погиб бывший боксер сборной Украины Денис Ящук. В свое время он выступал за полупрофессиональную команду "Украинские атаманы".