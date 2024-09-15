В субботу, 14 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными при посредничестве ОАЭ. Домой вернулось 103 украинских защитника.

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Среди освобожденных трое спортсменов

В рамках обмена военнопленными удалось освободить легкоатлета Владислава Оксеньчука, борца вольного стиля Эльдара Менумерова и боксера Александра Царева.

Эти ребята проявили невероятное мужество и несокрушимость. Во время самого большого испытания они изменили спортивные арены на настоящий фронт, чтобы защитить Родину. Теперь они снова дома, и это самая большая радость для каждого из нас. Гордимся Вами!

– отметил министр молодежи и спорта, Матвей Бедный.

Справка. Среди освобожденных военных были представители ВСУ, Национальной гвардии, пограничники и полицейские.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения Украине удалось осуществить 57 обменов, вернув домой 3 672 украинцев.