У вівторок, 17 березня, пішов у засвіти чемпіон України з боксу Аркадій Карцан. Сумну звістку повідомила Федерація боксу України.

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Мріяв стати олімпійським чемпіоном

Останні три дні Аркадій перебував у комі. 17 вересня у спортсмена зупинилося серце. Причини смерті боксера не повідомляються.

"З величезним сумом повідомляємо про те, що сьогодні з життя пішов член національної збірної України з боксу – Аркадій Карцан. Три дні Аркадій перебував у комі і сьогодні стало відомо, що його серце зупинилося у 25-річному віці.

Такої жаги до перемог, яке було в цього хлопця годі й шукати, він мріяв стати олімпійським чемпіоном і багато заради цього працював. Боксерська родина висловлює свої щирі співчуття родині Аркадія! Спочивай з миром, чемпіоне! Ми завжди будемо тебе памʼятати!", – йдеться у повідомленні ФБУ.

Що відомо про Аркадія Карцана

25-річний боксер у 2023 році був чемпіоном України у ваговій категорії до 92 кілограмів.

На внутрішніх змаганнях він представляв Хмельницьку область та виступав за спортивний клуб Авангард з Хмельницького.

Виступав за збірну України на Європейських іграх 2023.

Карцан мав звання майстра спорту міжнародного класу з боксу.

Раніше ми повідомляли, що на фронті загинув колишній боксер збірної України Денис Ящук. Свого часу він виступав за напівпрофесійну команду "Українські отамани".