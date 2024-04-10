Безус помог Омонии почти гарантировать выход в финал Кубка Кипра: видео гола украинца

В первом матче полуфинального противостояния Кубка Кипра Омония одолела Арис со счетом 3:0. Открыл счет в поединке украинский полузащитник Роман Безус.

Арис – Омония – 0:3

Голы: Безус, 29, Семедо, 50, Алиум, 90

На стадионе "Лимасол Арена" состоялся поединок 1/2 финала Кубка Кипра между местным Арисом и Омонией из Никосии. Это была первая встреча в рамках двухматчевого противостояния.

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Безус забил 14-й гол в сезоне

На 29-й минуте Омония, за которую выступает украинец Роман Безус, открыла счет. После навеса с углового и скидки с ближней стойки в центр именно Безус с нескольких метров переправил мяч в ворота.

Видео гола Безуса

Под занавес первого тайма Арис остался вдесятером, что помогло Омонии во втором тайме довести разницу в счете до разгромной. 3:0 – команда украинца сделала весомую заявку на выход в финал.

Что касается Безуса, то Роман был заменен на 66-й минуте при счете 2:0. Этот гол стал для него 14-м в сезоне за Омонию.

Ответная встреча между Омонией и Арисом состоится 17 апреля. Для выхода в финал команде Романа Безуса достаточно избежать разгромного поражения.