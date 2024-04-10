Аріс – Омонія – 0:3

Голи: Безус, 29, Семедо, 50, Аліум, 90

На стадіоні "Лімасол Арена" відбувся поєдинок 1/2 фіналу Кубка Кіпра між місцевим Арісом та Омонією з Нікосії. Це була перша зустріч у межах двохматчового протистояння.

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Безус забив 14-й гол у сезоні

На 29-й хвилині Омонія, за яку виступає українець Роман Безус, відкрила рахунок. Після навісу з кутового та скидки з ближньої стійки в центр саме Безус з кількох метрів переправив м'яч у ворота.

Відео голу Безуса

Під завісу першого тайму Аріс залишився вдесятьох, що допомогло Омонії в другому таймі довести різницю в рахунку до розгромної. 3:0 – команда українця зробила вагому заявку на вихід до фіналу.

Що стосується Безуса, то Роман був замінений на 66-й хвилині за рахунку 2:0. Цей гол став для нього 14-м у сезоні за Омонію.

Зустріч у відповідь між Омонією та Арісом відбудеться 17 квітня. Для виходу до фіналу команді Романа Безуса достатньо уникнути розгромної поразки.