Украинский клуб "Колос" 17 сентября дебютирует в еврокубках. В рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы украинцы сыграют против греческого "Ариса". Посмотреть игру можно онлайн и по телевидению в Украине.

Правами на трансляцию матчей Лиги Европы в Украине владеет исключительно группа каналов "Футбол 1/2/3". Именно на канале "Футбол 1" и будет прямая трансляция матча "Арис" – "Колос", пишет 24 канал.

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Начало трансляции матча "Арис" – "Колос" в 20:55, сам матч начнется в 21:00.

Где смотреть матч "Арис" – "Колос" онлайн

Смотреть легально онлайн матч "Арис" – "Колос" можно на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Абонемент на просмотр матчей каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен за месяц. Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдутся в 139 гривен за месяц.

Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен за месяц.

Матч онлайн могут посмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.