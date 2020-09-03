Аргентинский защитник Годой получил официальное предложение от "Динамо"
Аргентинский защитник Леонардо Годой может пополнить состав киевского "Динамо". Украинский клуб уже успел сделать предложение по трансферу.
Информацию о возможном новобранце сообщает Talleres mi pasión. У футболиста еще есть действующий контракт с "Тальересом", который рассчитан до лета 2021 года.
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Потенциальный новичок
Также услугами аргентинца заинтересовался "Малатьяспор". Скорее всего Годой продолжит карьеру именно в Европе, поэтому аргентинский "Эстудиантес", интересующийся игроком, вряд ли сумеет договориться о контракте с ним.