Аргентинський захисник Годой отримав офіційну пропозицію від "Динамо"
Аргентинський захисник Леонардо Годой може поповнити склад київського "Динамо". Український клуб вже встиг зробити пропозицію щодо трансферу.
Інформацію про можливого новобранця повідомляє Talleres mi pasión. У футболіста ще є чинний контракт із "Тальєресом", який розрахований до літа 2021 року.
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Потенційний новачок
Також послугами аргентинця зацікавився "Малатьяспор". Швидше за все Годой продовжить кар'єру саме у Європі, тому аргентинський "Естудьянтес", який цікавиться гравцем, навряд зуміє домовитись про контракт із ним.