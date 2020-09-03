Аргентинський захисник Леонардо Годой може поповнити склад київського "Динамо". Український клуб вже встиг зробити пропозицію щодо трансферу.

Інформацію про можливого новобранця повідомляє Talleres mi pasión. У футболіста ще є чинний контракт із "Тальєресом", який розрахований до літа 2021 року.

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Потенційний новачок

Також послугами аргентинця зацікавився "Малатьяспор". Швидше за все Годой продовжить кар'єру саме у Європі, тому аргентинський "Естудьянтес", який цікавиться гравцем, навряд зуміє домовитись про контракт із ним.

Leo Godoy tiene ofertas de Malatyaspor y de Dinamo Kiev para pasar al fútbol europeo, por ahí andará su destino.



Difícilmente salga a Estudiantes LP que tiene interés en el jugador y hubo contactos con él. — Talleres mi pasión (@TalleresMP) September 3, 2020