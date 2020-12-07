На памяти о Диего Марадоне решил заработать аргентинский клуб Ньюэллс Олд Бойз. Они решили запустить продажу футболок, дизайн которых повторяет форму клуба во времена выступления Марадоны за них. В такой футболке отпраздновал гол Лионель Месси.

За Ньюэллс Олд Бойз Диего Марадона провел лишь пять матчей. Он подписал контракт с клубом в сентябре 1993 года, в первом же матче забил. Но после назначения нового тренера покинул клуб, пишет 24 канал.

Настоящую футболку, в которой выступал Марадона за Ньюэллс Олд Бойз, в своей коллекции имеет Лионель Месси. Футболист получил ее в подарок от одного из коллекционеров. И именно эту футболку надел Месси для чествования памяти Марадоны. Он ее надел, празднуя забитый гол. И за это был оштрафован. Штраф наложили и на Барселону.

A moment for eternity. pic.twitter.com/nZt2LLfg1r — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 29, 2020

Но Ньюэллс Олд Бойз решили выпустить в продажу так называемую реплику – футболку того же дизайна 1993 года, в которой выступал Марадона. На футболке будут те же спонсоры, а также номер 10 на спине. Об этом говорится в официальном сообщении клуба.

Достойно внимания Все в память о Марадоне: Месси может потерять футболку с 10 номером

Продавать ее будут в премиум-пакете или же обычном. В первом, кроме футболки, будет официальный сертификат продукции, пакет из пяти фотографий и досье Диего Марадоны. Во втором будет футболка, сертификат и биография футболиста. Однако доступен он лишь для болельщиков в Аргентине.

Для иностранцев доступен лишь премиум-пак, в который также войдет международный членский билет. Обойдется такой набор в 99 евро. Еще 30 евро придется заплатить за доставку.