На пам'яті про Дієго Марадону вирішив заробити аргентинський клуб Ньюеллс Олд Бойз. Вони вирішили запустити продаж футболок, дизайн яких повторює форму клубу в часі виступу Марадони за них. В такій футболці відсвяткував гол Ліонель Мессі.

За Ньюеллс Олд Бойз Дієго Марадона провів лише п'ять матчів. Він підписав контракт з клубом у вересні 1993 року, в першому ж матчі забив. Але після призначення нового тренера покинув клуб, пише 24 канал.

Справжню футболку, в якій виступав Марадона за Ньюеллс Олд Бойз, у своїй колекції має Ліонель Мессі. Футболіст отримав її в подарунок від одного з колекціонерів. І саме цю футболку одягнув Мессі для вшанування пам'яті Марадони. Він її одягнув, святкуючи забитий гол. І за це був оштрафований. Штраф наклали і на Барселону.

A moment for eternity. pic.twitter.com/nZt2LLfg1r — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 29, 2020

Та в Ньюеллс Олд Бойз вирішили випустити в продаж так звану репліку – футболку того ж дизайну 1993 року, в якій виступав Марадона. На футболці будуть ті ж спонсори, а також номер 10 на спині. Про це йдеться в офіційному повідомленні клубу.

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Продаватимуть її у преміум-пакеті або ж звичайному. У першому, окрім футболки, буде офіційний сертифікат продукції, пакет із п’яти фотографій та досьє Дієго Марадони. У другому буде футболка, сертифікат та біографія футболіста. Однак доступна вона лише для вболівальників в Аргентині.

Для іноземців доступний лише преміум-пак, в який також увійде міжнародний членський квиток. Обійдеться такий набір у 99 євро. Ще 30 євро доведеться заплатити за доставку.