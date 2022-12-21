Звездные футболисты ЧМ-2022 могли оказаться в чемпионате Украины

Ассистент директора по футболу Шахтера Карло Никколини рассказал, что участники чемпионата мира из команд Аргентины и Хорватии могли стать "горняками". Речь идет об одних из лучших футболистах Мундиаля.

Донецкий Шахтер вел переговоры о переходе аргентинского форварда Хулиана Альвареса и защитника Хорватии Йошко Гвардиол. Однако убедить футболистов переехать в чемпионат Украины было сложно.

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По словам Карло Никколини, трансферы будущих звезд ЧМ были практически согласованы.

"Конечно, сейчас у нас много трудностей в том, чтобы убедить игроков приехать в Украину, учитывая сложную ситуацию, которую мы все прекрасно знаем. По этой причине мы должны были пытаться придавать большее значение игрокам из Украины.

Раньше мы уже практически закрыли соглашения относительно таких фигур, как Йошко Гвардиол и Хулиан Альварес, но, к сожалению, для нас переговоры совсем непростые", – рассказал Никколини.

Напомним, что в конце прошлого года донецкий Шахтер интересовался форвардом Ривер Плейта Хулианом Альваресом. "Горняки" готовы были отдать за перспективного нападающего 20 миллионов евро. В конце концов, аргентинец оказался в Манчестер Сити, который заплатил за него 21,4 миллиона евро.

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