Донецький Шахтар вів перемовини про перехід аргентинського форварда Хуліана Альвареса та захисника Хорватії Йошко Гвардіол. Проте переконати футболістів переїхати в чемпіонат України було складно.
Читайте також УПЛ є чим пишатися: колишній гравець Металіста став чемпіоном світу 2022
Пророче бачення селекціонерів Шахтаря
За словами Карло Нікколіні, трансфери майбутніх зірок ЧС були практично погоджені.
"Звичайно, зараз у нас багато труднощів у тому, щоб переконати гравців приїхати в Україну, враховуючи складну ситуацію, яку ми всі чудово знаємо. З цієї причини ми повинні були намагатися надавати більше значення гравцям з України.
Раніше ми вже практично закрили угоди щодо таких фігур, як Йошко Гвардіол та Хуліан Альварес, але, на жаль, для нас переговори зовсім непрості", – розповів Нікколіні.
Нагадаємо, що наприкінці минулого року донецький Шахтар цікавився форвардом Рівер Плейту Хуліаном Альваресом. "Гірники" готові були віддати за перспективного нападника 20 мільйонів євро. Врішті-решт аргентинець опинився у Манчестер Сіті, який заплатив за нього 21,4 мільйони євро.
Альварес і Гвардіол на ЧС-2022
- Хуліан Альварес їхав на чемпіонат світу в якості запасного форварда. Проте через невиразну гру Лаутаро Мартінеса опинився в основі "Альбіселесте".
- На ЧС-2022 форвард МанСіті відіграв 7 матчів, у яких забив 4 голи та віддав один асист.
- Трансферна вартість гравця нині становить 32 мільони євро.
- Йошко Гвардіол теж став одним з відкриттів ЧС.
- 20-річний захисник Лепціга відіграв 7 матчів на Мундіалі.
- А у "бронзовому" фіналі Гвардіол відзначився фантастичним голом у ворота Марокко.
- За підсумками турніру молодий захисник потрапив до символічної збірної ЧС-2022.
- На даний час вартість хорвата становить 60 мільйонів євро.