Футболисты сборной Аргентины одержали заслуженную победу в финале ЧМ-2022. В решающем матче "Альбиселесте" победили Францию в серии послематчевых пенальти.
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Экс-игрок Металлиста стал чемпионом мира
В числе победителей чемпионата мира оказался бывший футболист харьковского Металлиста Алехандро Гомес.
34-летний вингер Севильи на ЧМ-2022 сыграл всего один матч. В поединке 1/8 финала против Австралии (2:1) аргентинец сыграл 50 минут. Из-за полученной травмы Гомес не смог помочь своим партнерам по сборной в следующих поединках.
Алехандро Гомес с Кубком мира / instagram.com/papugomez_official
Как играл Гомес в Металлисте
- Напомним, Алехандро Гомес защищал цвета харьковского Металлиста в сезоне 2013/14. Из-за агрессии России против Украины он покинул харьковчан после чемпионата.
- Кстати, за переход аргентинца тогдашние хозяева Металлиста заплатили 7 миллионов евро.
- В 2014 году Гомес стал игроком Аталанты. За трансфер вингера итальянцы заплатили 4,47 миллиона евро, согласно данным Transfermarkt.
- В составе Металлиста Гомес сыграл 24 матча, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.