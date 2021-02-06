В Аргентині згорів автодром MotoGP: відео
На автодромі "Термас де Ріо Ондо", де проводиться гран-прі Аргентини MotoGP, у п'ятницю, 5 лютого, сталася серйозна пожежа. Вогонь знищив значну частину автодрому.
Джерело:Fr.motorsport.com
Пожежа почалася о 23 годині. Спочатку на автодромі намагалися впоратися з ним самотужки, а потім запросили допомоги в довколишніх містах.
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"80 відсотків будівель втрачена, поглинена вогнем", – наводить слова одного з пожежників місцеве видання La Nación.
Вогонь знищив значну частину боксів, пресцентр та VIP-зону. Під загрозою був музей, звідки евакуювали цінні боліди і мотоцикли.
Декілька найважливіших експонатів таки вдалося евакуювати. Однак значна частина залишилася у приміщенні.
Ми намагаємося відстояти музей, все інше згоріло. Хочеться просто плакати від безсилля,
– сказав один з пожежників.
Про постраждалих і причини загоряння поки не повідомляється.
Що відомо про автодром
- Траса "Термас де Ріо Ондо" з 2014 року приймала етапи MotoGP і чемпіонат світу серед легкових автомобілів.
- Крім того, у 2015 і 2016 роках на ній зупинялися учасники ралі "Дакар".
- У 2021 році гран-прі Аргентини MotoGP мало відбутися у квітні. Але через пандемію гонка була відкладена на невизначений термін.
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