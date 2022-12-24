Шанс еще раз поиздеваться: в Аргентине подписывают петицию с текстом "Франция, достаточно плакать"
Источник:Change.org
Футбольные фанаты Аргентины создали петицию, цель которой пристыдить французов. Издевательства зациклены на поражении сборной Франции в финале ЧМ-2022.
Интересно, что петиция аргентинцев – ответ на просьбу со стороны французов. Французы создали петицию, чтобы оспорить результат финала ЧМ-2022. Их просьба подписала 200 тысяч человек
Достойно внимания Недопустимое поведение: Кавани и Хименеса накажут за инцидент на ЧМ-2022
Аргентинцы решили посмеяться над такой жалобой французов. Петицию фанатов сборной Аргентины подписали уже 333 тысячи человек:
После нашей победы в финале чемпионата мира-2022 французы не перестают плакать и жаловаться. Они не признают, что Аргентина – чемпион мира. Эта петиция сделана для того, чтобы они остановили слезы и поняли, что Месси – лучший в истории футбола, а Мбаппе ему как "сынок" – говорится в сообщении.
Возможно, фаны латиноамериканской сборной подхватили такое отношение к сопернику у голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Вратарь неоднократно подтрунивал над французами и делал абсурдные вещи.
Поступки Мартинеса
- После того как вратарь получил номинацию лучшего голкипера ЧМ-2022, Мартинес продемонстрировал непристойный жест с наградой. Так он обратился к фанатам французов, которые освистывали его во время серии пенальти.
- Также вратарь после матча попросил своих коллег по команде сделать минуту молчания для Килиана Мбаппе, проигравшего битву лидеров Лионеля Месси в финале ЧМ-2022.
- Голкипер на праздновании победы своей команды уже в Аргентине решил снова "подколоть" Мбаппе. Мартинес носил с собой куклу, к которой было приклеено лицо Килиана Мбаппе. Все это сопровождалось танцами, общением с болельщиками и пением победных песен.