Интересно, что петиция аргентинцев – ответ на просьбу со стороны французов. Французы создали петицию, чтобы оспорить результат финала ЧМ-2022. Их просьба подписала 200 тысяч человек

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Аргентинцы решили посмеяться над такой жалобой французов. Петицию фанатов сборной Аргентины подписали уже 333 тысячи человек:

После нашей победы в финале чемпионата мира-2022 французы не перестают плакать и жаловаться. Они не признают, что Аргентина – чемпион мира. Эта петиция сделана для того, чтобы они остановили слезы и поняли, что Месси – лучший в истории футбола, а Мбаппе ему как "сынок" – говорится в сообщении.

Возможно, фаны латиноамериканской сборной подхватили такое отношение к сопернику у голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Вратарь неоднократно подтрунивал над французами и делал абсурдные вещи.

Поступки Мартинеса