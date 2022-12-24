Цікаво, що петиція аргентинців – відповідь на прохання зі сторони французів. Французи створили петицію, аби оскаржити результат фіналу ЧС-2022. Їхнє прохання підписало 200 тисяч людей
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Аргентинці вирішили поглузувати з такої скарги французів. Петицію фанатів збірної Аргентини підписало уже 333 тисячі людей:
Після нашої перемоги в фіналі чемпіонаті світу-2022 французи не перестають плакати та скаржитися. Вони не визнають, що Аргентина – чемпіон світу. Ця петиція зроблена для того, щоб вони зупинили сльози й зрозуміли, що Мессі – найкращий в історії футболу, а Мбаппе йому як "синок" – йдеться у повідомленні.
Можливо, фани латиноамериканської збірної підхопили таке ставлення до суперника у голкіпера збірної Аргентини Еміліано Мартінеса. Воротар неодноразово кепкупав з французів та робив абсурдні речі.
Вчинки Мартінеса
- Після того, як воротар отримав номінацію найкращого голкіпера ЧС-2022, Мартінес продемонстрував непристойний жест з нагородою. Так він звернувся до фанів французів, які освистували його під час серії пенальті.
- Також воротар після матчу попросив своїх колег по команді зробити хвилину мовчання для Кіліана Мбаппе, який програв битву лідерів Ліонелю Мессі у фіналі ЧС-2022.
- Голкіпер на святкуванні перемоги своєї команди уже в Аргентині вирішив знову "підколоти" Мбаппе. Мартінес носив із собою ляльку, до якої було приклеєне обличчя Кіліана Мбаппе. Все це супроводжувалося танцями, спілкуванням з уболівальниками та співом переможних пісень.