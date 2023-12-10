Аргентина – Украина 25:20 (13:11)

В воскресенье, 10 декабря, на проходящем в Дании, Швеции и Норвегии чемпионате мира состоялись матчи заключительного тура основного этапа. После поражения от Нидерландов подопечные Андронова упустили все шансы на выход из группы, пишет 24 Канал.

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Завершили на минорной ноте

С первых минут первого тайма латиноамериканки захватили инициативу. К концу первой половины игры украинки сумели сократить разрыв в счете до двух голов - 13:11.

Во втором тайме сборная Аргентины увеличила свое преимущество и завершила поединок со счетом 25:20 в свою пользу. Самым результативным игроком среди украинок стала левая крайняя Галичанки Марина Коновалова.

В турнирной таблице основного раунда сборная Украины заняла последнее место. Всего на чемпионате мира (в первом и основном раунде) команда Андронова сыграла 6 матчей, в которых одержала 1 победу и потерпела 5 поражений.

Турнирная таблица / IHF

Важно! Чемпионат мира 2023 по гандболу в Дании, Норвегии и Швеции продлится до 17 декабря.