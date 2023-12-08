Украина – Нидерланды 21:40 (8:19 / 13:21)

Женский чемпионат мира по гандболу продолжается в Дании, Швеции и Норвегии. Участие в нем принимают 32 топ-сборных, среди них и Украина, пишет 24 канал.

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Подопечные Андронова не без проблем прошли в основную стадию турнира, заняв лишь третье место в группе с Бразилией, Испанией и Казахстаном. Впрочем, на втором этапе наша команда оказалась неконкурентоспособной.

В первой встрече украинки уступили Чехию, а во втором туре не имели ни шанса против Нидерландов. Соперник одержал победу почти с двойным счетом – 40:21.

Самой результативной из украинок стала Милана Шукал, на ее счету пять голов. Среди нидерландок больше всего забила Лоис Аббинг – 8 мячей. Голландки продолжают уходить без потерь и почти обеспечили себе выход в плей-офф.

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Украина на втором этапе не набрала ни балла и досрочно завершила борьбу. Свой завершающий матч сборная Украины проведет в воскресенье, 10 декабря, против Аргентины.