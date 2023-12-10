Аргентина – Україна 25:20 (13:11)

У неділю, 10 грудня, на чемпіонаті світу, який триває в Данії, Швеції та Норвегії, відбулися матчі заключного туру основного етапу. Після поразки від Нідерландів підопічні Андронова втратили всі шанси на вихід з групи, пише 24 Канал.

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Завершили на мінорній ноті

З перших хвилин першого тайму латиноамериканки захопили ініціативу. Під кінець першої половини гри українки зуміли скоротити розрив у рахунку до двох голів – 13:11.

У другому таймі збірна Аргентини збільшила свою перевагу та завершила поєдинок з рахунком 25:20 на свою користь. Найрезультативнішою гравчинею серед українок стала ліва крайня Галичанки Марина Коновалова.

В турнірній таблиці основного раунду збірна України посіла останнє місце. Всього на чемпіонаті світу (у першому та основному раунді) команда Андронова зіграла 6 матчів, у яких здобула 1 перемогу та зазнала 5 поразок.

Турнірна таблиця / IHF

Важливо! Чемпіонат світу 2023 з гандболу в Данії, Норвегії та Швеції триватиме до 17 грудня.