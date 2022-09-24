Аргентина получила право выступить на ЧМ-2022, поэтому в сентябре проводит товарищеские матчи. 23 сентября она сыграла против Гондураса матч в американском Майами. А уже потом проведет матч против сборной игрока киевского Динамо, который за украинскую команду еще не сыграл ни одного матча.

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В игре против Гондураса главным героем стал капитан сборной Аргентины Лео Месси. Все три гола, которые были забить в этом матче, были с его участием.

В первом тайме он совершил заброс на Папу Гомеса, который в штрафной и прострелил вдоль линии ворот на Лаутаро Мартинеса. Ему оставалось лишь в касание отправить мяч в пустые ворота.

Позже сборная Аргентины заработала право на пенальти. Его пробивать направился Месси. И забил.

А во втором тайме Месси забил третий гол в матче. Его партнер по команде запрессинговал соперника, и после потери мяч тот улетел именно в Месси. Нападающий увидел, что голкипер далеко вышел из ворот, и в касание перебросин его.

Видеообзор матча Аргентина – Гондурас

Для сборной Аргентины это был 34 матч подряд, где команда идет без поражений.