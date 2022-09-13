Кахим Перрис только 2 сентября 2022 года перешел в киевское Динамо. Но за главную команду киевлян пока не сыграл ни одного матча – в игре против Зари не попал в заявку, а матчи против Фенербахче и Львова провел на скамье для запасных, но на поле так и не вышел.

К теме Первая победа в УПЛ: Динамо обыграло Львов и поднялось со дна турнирной таблицы

В то же время Кахим Перрис получил вызов в сборную Ямайки. Он попал в число 22 футболистов, готовящихся к матчу против Аргентины. Поединок состоится в ночь на 28 сентября в Нью-Джерси (США), начало – в 03:00 по киевскому времени.

Для Перриса это не будет дебютом в сборной. Ведь за главную команду своей страны он уже сыграл шесть матчей, но забитыми голами пока не отличился.