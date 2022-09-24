Аргентина здобула право виступити на ЧС-2022, тож у вересні проводить товариські матчі. 23 вересня вона зіграла проти Гондурасу матч в американському Маямі. А вже згодом проведе матч проти збірної гравця київського Динамо, який за українську команді ще не зіграв жодного матчу.

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В грі проти Гондурасу головним героєм став капітан збірної Аргентини Лео Мессі. Всі три голи, які були забити в цьому матчі, були за його участі.

В першому таймі він зробив закидання на Папу Гомеса, який у штрафному і прострелив вдовж лінії воріт на Лаутаро Мартінеса. Тому ж залишалося лише в дотик відправити м'яч у порожні ворота.

Згодом збірна Аргентини заробила право на пенальті. Його пробивати направився Мессі. І забив.

А в другому таймі Мессі забив третій гол в матчі. Його партнер по команді запресингував суперника, і після втрати м'яча той відлетів саме до Мессі. Нападник побачив, що голкіпер далеко вийшов з воріт, тож в дотик перекинув його.

Відеоогляд матчу Аргентина – Гондурас

Для збірної Аргентини це був 34-й матч поспіль, де команда йде без поразок.