Месси против сенсации: каковы шансы Аргентины на выход в четвертьфинал ЧМ-2022

Подопечные Лионеля Скалони с трудом прошли группу, но в 1/8 финала им достался самый легкий из возможных соперников. Сможет ли "альбиселесте" продолжить поход за третьим золотом на Мундиале?

Первые два матча 1/8 финала пройдут уже в субботу, 3 декабря. В последней игре дня Аргентина будет сражаться с одной из сенсаций ЧМ-2022 по Австралии, пишет 24 канал.

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Подопечные Грэма Арнольда смогла неожиданно одержать две победы в группе, минимально обыграв не только крепкий Тунис, но еще и полуфиналиста последнего Евро Данию. При этом в игре со скандинавами "Соккеруз" устраивала бы и ничья.

Проиграли австралийцы только чемпионам мира Франции (1:4), однако они тогда забили первыми и посыпались только после пропущенного гола. Таким образом Австралия во второй раз в истории вышла в плей-офф.

Аргентина же начала турнир по разочарованию, неожиданно уступив Саудовской Аравии. Победа над Мексикой также не поразила фанатов, поскольку результат совершили индивидуальные действия от Лионеля Месси.

А вот в последнем туре команда уже показала топ-игру, обыграв сборную Польши. Счет 2:0 мог быть куда крупнее, если бы не суперигра от Войцеха Щенсны. Эти две победы позволили аргентинцам выиграть квартет.

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Между тем, букмекеры оценили шансы команд на проход в четвертьфинал. По их мнению, у Австралии почти нет шансов на успех, проход Аргентины оценивается в 1,10, тогда как "Соккеруз" – 8,00.

Более того, аргентинцы должны решить вопрос в основное время. На победу "альбиселесте" выставлен коэффициент 1,22 , тогда как на австралийцев - 16,00. Ничья же оценивается в 6,90.

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Также названы вероятные авторы голов в поединке. Конечно, больше всего шансов отдают Лионелю Месси. Среди 11 главных претендентов присутствует всего лишь один игрок из Австралии:

Лионель Месси (Аргентина) – 1,50

Хулиан Альварес (Аргентина) – 2,10

Лаутаро Мартинес (Аргентина) – 2,25

Пауло Дибала (Аргентина) – 2,50

Анхель Ди Мария (Аргентина) – 3,50

Анхель Корреа (Аргентина) – 3,50

Алексис МакАллистер (Аргентина) – 4,00

Алехандро Гомес (Аргентина) – 4,50

Леандро Паредес (Аргентина) – 4,50

Энцо Фернандес (Аргентина) – 6,00

Митчелл Дюк (Австралия) – 6,00

. Аргентина и Австралия сыграли 7 очных встреч, пять из которых выиграли южноамериканцы. Еще была одна ничья и одна победа "Соккеруза".