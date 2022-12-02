Перші два матчі 1/8 фіналу відбудуться вже у суботу, 3 грудня. В останній грі дня Аргентина буде битися із однією з сенсацій ЧС-2022 Австралією, пише 24 канал.

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Підопічні Грема Арнольда змогла несподівано здобути дві перемоги в групі, мінімально перегравши не тільки міцний Туніс, але ще і півфіналіста останнього Євро Данію. При цьому у грі зі скандинавами "Соккеруз" влаштовувала би і нічия.

Програли австралійці лише чемпіонам світу Франції (1:4), однак вони тоді забили першими і посипались лише після пропущеного голу. Таким чином Австралія вдруге в історії вийшла в плей-офф.

Аргентина ж почала турнір з розчарування, несподівано поступившись Саудівській Аравії. Перемога над Мексикою також не вразила фанатів, оскільки результат зробили індивідуальні дії від Ліонеля Мессі.

А ось в останньому турі команда вже показала топ-гру, обігравши збірну Польщі. Рахунок 2:0 міг бути куди крупніше, якби не супергра від Войцеха Щенсни. Ці дві перемоги дозволили аргентинцям виграти квартет.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на прохід у чвертьфінал. На їх думку, у Австралії майже нема шансів на успіх, прохід Аргентини оцінюється в 1,10, тоді як "Соккеруз" – 8,00.

Ба більше, аргентинці мають вирішити питання в основний час. На перемогу "альбіселесте" виставлений коефіцієнт 1,22, тоді як на австралійців – 16,00. Нічия ж оцінюється у 6,90.

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Також названі ймовірні автори голів у поєдинку. Звісно, найбільше шансів віддають Ліонелю Мессі. Серед 11-ти головних претендентів присутній всього лише один гравець з Австралії:

Ліонель Мессі (Аргентина) – 1,50

Хуліан Альварес (Аргентина) – 2,10

Лаутаро Мартінес (Аргентина) – 2,25

Пауло Дібала (Аргентина) – 2,50

Анхель Ді Марія (Аргентина) – 3,50

Анхель Корреа (Аргентина) – 3,50

Алексіс МакАллістер (Аргентина) – 4,00

Алехандро Гомес (Аргентина) – 4,50

Леандро Паредес (Аргентина) – 4,50

Енцо Фернандес (Аргентина) – 6,00

Мітчелл Дюк (Австралія) – 6,00

Історія зустрічей. Аргентина та Австралія зіграли 7 очних зустрічей, п'ять з яких виграли південноамериканці. Ще була одна нічия і одна перемога "Соккеруз".