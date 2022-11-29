10 миллионов за свободу Павелко: президента УАФ выпустили под залог

Глава украинского футбола подозревается в злоупотреблении средствами УАФ при строительстве футбольных полей. Поэтому суд арестовал его на два месяца.

У главы УАФ Андрея Павелко начались проблемы с законом. Печерский районный суд Киева отправил под арест президента на два месяца.

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Такой же приговор в понедельник получил и генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий. Впрочем, у них была возможность внести залог в размере почти 10 миллионов гривен (точнее, 9 миллионов 880 тысяч гривен).

Стало известно, что Павелко воспользовался такой возможностью. Об этом сообщил юрист УАФ Денис Бугай, который рассказал основные детали судебного заседания.

"Сегодня было заседание Печерского суда. К сожалению, суд не прислушался к нашим аргументам и принял решение об аресте с возможностью внесения залога. Залог уже уплачен. Он уплачен УАФ. В настоящее время завершаются юридические процедуры по подтверждению платежа. И надеемся, что вскоре Павелко появится в офисе УАФ и продолжит выполнение своих обязанностей.

Следствие заявляет, что есть завладение средствами УАФ. Это неправда. Денежные средства – это была выплата за услуги, которые предоставлял УАФ известный футбольный судья Пьерлуиджи Коллина. У них были все эти доказательства, но эти доказательства суду не передали, а спрятали. Это уголовное производство более трех лет расследовалось НАБУ. Офис генерального прокурора пришел к выводу год назад, что каких-либо признаков преступления со стороны Павелко нет,

– говорит Бугай.

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Что известно об аресте Павелко: