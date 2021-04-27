Соль продолжает забивать

Фран Соль открыл счет во встрече. На 41-й минуте после розыгрыша штрафного нападающий воспользовался неуверенной игрой голкипера, сыграл на опережение и вколотил мяч в сетку.

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Для Соля этот гол стал 9-м в футболке Тенерифе в 34 матчах во всех турнирах этого сезона. Напомним, что форвард заключил соглашение с испанцами в октябре 2020 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2021 года. Однако испанский клуб хочет сохранить забивного футболиста в своем составе. Сам игрок тоже не против остаться в родной стране.

К сожалению, команде Соля не удалось удержать победу в этой встрече. Сразу после перерыва Тенерифе быстро пропустил гол, который поставил точку в поединке – 1:1. К слову, хозяева играли в меньшинстве на 27-й минуте, когда красную карточку получил Хави Алонсо.

Арендованный у киевлян форвард провел на поле 71-у минуту и был заменен. Кроме результативного удара испанец отметился предупреждением. После этой мировой Тенерифе с 47 очками идет на 11 месте.

Видео гола Соля за Тенерифе